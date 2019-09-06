إيران تنفي احتمال عقد لقاء بين روحاني وترامب خلال أعمال الجمعية العامة الأممية

2019/09/06 | 22:16

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بغداد اليوم _ متابعة

نفت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، الجمعة، التقارير الإعلامية حول احتمال عقد لقاء بين الرئيسين ال...





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