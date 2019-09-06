اعتقال تاجر مخدرات في الديوانية

2019/09/06 | 22:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ الديوانية

اعلنت

مديرية استخبارات وامن الديوانية التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات، اليوم

الجمعة، عن القبض على احد تجار المخدرات في المحافظة.

وقالت

المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “استناداً إلى

معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن الديوانية، من اعتقال

احد تجار المواد المخدرة في منطقة الحي العصري، وسط الديوانية”.

واضافت

ان “عملية الاعتقال تمت خلال كمين محكم نفذته المفارز، وضبطت بحوزة المتهم

مواد مخدرة مختلفة الأصناف، تمت مصادرتها وإحالة المتهم إلى الجهات المعنية”.

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