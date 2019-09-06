مطالبات بتغيير اسمي مدرستين على “أساس طائفي” في بغداد

2019/09/06 | 22:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

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عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لافتة تظهر مطالبة أهالي منطقة

البلديات تغيير اسمي مدرستين على أساس طائفي، وسط انتقادات لتلك المطالبة.

وأظهرت

صور اطلع عليها “النور نيوز” مطالبة أهالي منطقة البلديات تغيير اسم

اعدادية عائشة للبنات إلى اسم اعدادية فاطمة الزهراء وتغيير اسم ثانوية ام البنين إلى فدك”.

وانتقد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عودة مثل هذه الظاهرة معتبرين أنها” سبب دمار العراق ومقتل الآلاف من ابنائه كما ان رفع مثل هكذا شعارت قد تعود بالبلاد إلى المربع الأول”.

وشهدت البلاد في الآونة هدوء نسبي في التصعيد الطائفي ادى الى استقرار كبير في الوضع الأمني في عموم المحافظات”.

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