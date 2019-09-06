المنتخب الاولمبي يفوز على نظيره البحريني

2019/09/06 | 22:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ رياضية

فاز

المنتخب الاولمبي لكرة القدم، 2-0 على مضيفه البحريني ودياً.

واقيمت

المباراة على ملعب المنامة استعدادا لتصفيات اولمبياد طوكيو 2020.

وجاء الهدفان بإمضاء اللاعبين حسين جبار ومحمد قاسم.

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