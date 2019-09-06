غوتيريش: مقتل 72 موظفا للأمم المتحدة خلال 2019

2019/09/06 | 23:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن مقتل 72 موظفا تابعين للمنظمة العالمية في غضون عام 2019 الحالي.وقال غوتيريش، في كلمة ألقاها، اليوم الجمعة، خلال مشاركته في مراسم إحياء ذكرى موظفي الأمم المتحدة الذين سقطوا خلال عملهم: “في هذا العام خسرنا 25 موظفا مدنيا و43 عنصرا من قوات حفظ السلام و4 شرطيين”.[…]

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