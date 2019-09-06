2019/09/06 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: yqxnmrxHjEc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ستوديو الجماهير | المنتخب الوطني لن يعبر للمرحلة المقبلة .. فرطوس يكشف) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ستوديو الجماهير | المنتخب الوطني لن يعبر للمرحلة المقبلة .. فرطوس يكشف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).