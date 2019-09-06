باحث بالشأن السياسي لـ

2019/09/06 | 23:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أكد الباحث بالشأن السياسي ابراهيم السوداني، اليوم الجمعة، ان ملف النازحين هو امتداد لمؤامرة اجتياح داعش والصفحة الثانية منها السيطرة على منابع النفط

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