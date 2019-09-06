ما هي أخطر المشروبات على الأسنان؟

2019/09/06 | 23:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اختبر علماء سويسريون من جامعة برن أكثر من 100 نوع من الشراب، ومنتج غذائي، ودواء، واكتشفوا أي منها يضر بمينا الأسنان أكثر.

فاتضح أن

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