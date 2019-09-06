مصر تواصل استيراد النفط العراقي

2019/09/06 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدر مسؤول بالهيئة العامة للبترول في مصر، الجمعة، إنه سيتم التعاقد مع شركة “سومو” العراقية لمدة عام آخر بدءا من يناير المقبل لتوريد مليون برميل مكن النفط الخام شهريا إلى معامل التكرير المصرية.

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