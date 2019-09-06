2019/09/06 | 23:52
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افاد مصدر أمني، الجمعة (6 ايلول 2019)، بتوقيف مدير استخبارات حرس الحدود في البصرة، العقيد صباح ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مصدر: توقيف مدير استخبارات حرس الحدود في البصرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم _ البصرة
افاد مصدر أمني، الجمعة (6 ايلول 2019)، بتوقيف مدير استخبارات حرس الحدود في البصرة، العقيد صباح ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مصدر: توقيف مدير استخبارات حرس الحدود في البصرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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