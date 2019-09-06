2019/09/06 | 23:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ البصرة

افاد مصدر أمني، الجمعة (6 ايلول 2019)، بتوقيف مدير استخبارات حرس الحدود في البصرة، العقيد صباح ا...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مصدر: توقيف مدير استخبارات حرس الحدود في البصرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مصدر: توقيف مدير استخبارات حرس الحدود في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).