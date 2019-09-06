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مصدر: توقيف مدير استخبارات حرس الحدود في البصرة


مصدر: توقيف مدير استخبارات حرس الحدود في البصرة
2019/09/06 | 23:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم _ البصرة

افاد مصدر أمني، الجمعة (6 ايلول 2019)، بتوقيف مدير استخبارات حرس الحدود في البصرة، العقيد صباح ا...

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