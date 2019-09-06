أحدث الصور لزيارة الصدر الى إيران.. تابع التفاصيل

2019/09/06 | 23:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق حصل “يس عراق” على صور من زيارة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى ايران، حيث يزور معصومة بنت الامام موسى ابن جعفر في مدينة قم الإيرانية.وذهب مقتدى الصدر الى إيران وتفقد خلالها موكب ال الصدر في مدينة قم ولم يتسن لـ”يس عراق” التعرف على تفاصيل الزيارة.

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