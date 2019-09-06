الزوراء يضم مدافع الطلبة السابق

2019/09/06 | 23:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تعاقدت الهيئة الإدارية لنادي الزوراء، مع لاعب الطلبة السابق أحمد محمد، لتمثيل الفريق في الموسم المقبل.

وقال مدير الفريق كريم رزاق، في تصريح صحفي، إن الإدارة تعاقدت مع المدافع أحمد محمد، بطلب من الجهاز الفني الذي يقوده المدرب حكيم شاكر.وأشار رزاق، إلى أن اللاعب سيلتحق بتدريبات الفريق اعتبارًا من غدًا السبت، ليندمج مع الفريق استعدادا للموسم الجديد.وأوضح كريم، أن الإدارة أكملت تعاقداتها قبل انطلاق الموسم، حيث سبق وأن تعاقدت مع مدرب حراس المرمى جليل زيدان، ليكون الفريق على أتم الجاهزية لانطلاقة الدوري.يشار إلى أن هناك أنباء تتردد من النادي، حول قرار منتظر للإدارة بشأن إنهاء تعاقدها مع المدرب المساعد صفاء عدنان.انتهى

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