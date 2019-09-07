2019/09/07 | 00:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وزيرة خارجية السويد مارجوت فالستروم، التي قادت سياسة بلادها الخارجية المناصرة لقضايا المرأة منذ توليها المنصب في عام 2014، إنها ستستقيل لقضاء وقت أطول

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزيرة أوروبية تستقيل من أجل العائلة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزيرة أوروبية تستقيل من أجل العائلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).