رئيس الأركان الأمريكي بصدد ‹المنطقة الآمنة›: دخول تركيا بمفردها إلى سوريا غير مفيد

2019/09/07 | 00:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجنرال جوزيف دانفورد، رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، أن سيطرة أنقرة المستقلة على ‹المنطق الآمنة› في سوريا لن تخدم المصالح المشتركة للولايات المتحدة وتركيا.

جاء ذلك في معرض إجابته على الأسئلة التي وجّهت إليه في ندوة نظمها مجلس العلاقات الخارجية، وفي مقدمتها الشأن السوري.

وقال دانفورد «لدى تركيا مخاوف أمنية مشروعة على الحدود مع سوريا، ونحن في حوار مستمر معهم، وعملنا كثيراً في الأسابيع الأخيرة».

وأضاف «تم التوصل إلى اتفاق حول إنشاء مركز عمليات مشترك في سوريا.



لدينا القدرة على معالجة مخاوف تركيا»، وأردف «هناك احتمال بأن يذهبوا هم أنفسهم إلى سوريا، لكن هذا لن يكون مفيداً لمصالحنا المشتركة».

ومضى بالقول: «لدينا الكثير مما نقوم به، ونقدّر أنه يجب تدريب ما بين 50 ألف إلى 60 ألف من القوات المحلية لضبط الأمن في هذه المنطقة (شمالي سوريا)، وربما دربنا نصف هذا العدد حتى الآن».

ولم يوضح الجنرال الأمريكي بالتحديد مقصده من القوات المحلية، لكن الولايات الأمريكية دربت في إطار التحالف الدولي المناهض لداعش حتى الآن، الآلاف من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية (تشكل الوحدات الكوردية نواتها).

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