انخفاض أسعار الذهب عالمياً

2019/09/07 | 00:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت أسعار الذهب أكثر من اثنين المئة، بينما هبطت الفضة بأكثر من أربعة بالمئة ، بفعل بيانات اقتصادية أميركية جاءت أقوى من المتوقع، وآمال في تهدئة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما عزز عوائد سندات الخزانة الأميركية وهدأ المخاوف من تباطؤ اقتصادي.

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