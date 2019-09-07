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انخفاض أسعار الذهب عالمياً


انخفاض أسعار الذهب عالمياً
2019/09/07 | 00:31
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- انخفضت أسعار الذهب أكثر من اثنين المئة، بينما هبطت الفضة بأكثر من أربعة بالمئة ، بفعل بيانات اقتصادية أميركية جاءت أقوى من المتوقع، وآمال في تهدئة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما عزز عوائد سندات الخزانة الأميركية وهدأ المخاوف من تباطؤ اقتصادي.

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