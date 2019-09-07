منتخب ايران السلوي يفوز على انغوليا ببطولة كاس العالم 2019

2019/09/07 | 00:39

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فاز المنتخب الوطني الايراني لكرة السلة على نظيره الانغولي 71-62 في اطار منافسات بطولة كأس العالم 2019 الجارية حاليا في الصين.

وجرت هذه المباراة

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