صورة مع بيان.. أول مؤتمر اعلامي يطالب بغلق المواقع اللاأخلاقية

2019/09/07 | 00:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد في بغداد اليوم الجمعة، أول مؤتمر اعلامي من نوعه في العراق يطالب بغلق المواقع اللاأخلاقية.

وفي إجتماع كبير وحاشد من أعضاء مؤسسات بغداد الثقافية انعقد

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