معتمد المرجعية: تضحيات الحشد والقوات الأمنية حفظت مراسم عاشوراء

2019/09/07 | 00:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد معتمد المرجعية الدينية في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين الشيخ محمد فرج، الجمعة، أن تضحيات القوات الأمنية والمتطوعين من الحشد الشعبي حفظت مراسم عاشوراء، مشيرا إلى أن دماء الشهداء هي امتداد لدماء الإمام الحسين (ع).وقال فرج في تصريح لموقع "الحشد الشعبي" خلال مشاركته في مراسم العزاء الحسيني في قضاء بلد، إن "هذه الاجواء ...

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