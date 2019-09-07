ياسين المصري - كيف تحولت مصر إلى دولة الرعب؟ 2/2

2019/09/07 | 00:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ياسين_المصري إنقلب عبد الناصر وعصابته على الأهداف التي أعلنوها، وعلى رأسها القضاء على الفساد والمحسوبية، والعودة إلى الشعب ليحكم نفسه بنفسه … إلخ، واتخذوا طريقها معاكسًا تمامًا، ماداموا من الفاشلين في مهنتهم، فتنكروا لها، ودلفوا بعنف إلى الحياة السياسية والمدنية، وهم يتمتعون بفيض من الجهل والعجز، وينعمون بسلطات مطلقة ونفوذ لا يضاهى وثروة لا محدودة.هذا الجو الكئيب الخالي من العمل السياسي والاجتماعي الحقيقي......

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