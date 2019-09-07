English | كوردى

شاهد بالفيديو.. نبچي عالحُسين ونطرد أُمنا بالشارع


شاهد بالفيديو.. نبچي عالحُسين ونطرد أُمنا بالشارع
2019/09/07 | 01:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: ddznieETNsg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نبچي عالحُسين ونطرد أُمنا بالشارع) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نبچي عالحُسين ونطرد أُمنا بالشارع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).

كامل التفاصيل في: قناة الفرات ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا