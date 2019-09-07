عباس علي العلي - رواية حكيم لباي ج4

2019/09/07 | 01:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي ذيلام وجهتها الثانية وهي تحاول أن تجد من يسمعها أو يمكن أن يفعل ما عجز عنه أولي الأمر، فليكن من يكون وليفعل ما يفعل المهم أن نستعيد العافية أو على الأقل وقف حركة الموت الزاحف إلينا من كل حدب وصوب، ذيلام رجل يمكن أن يفهم أن مستقبله أهم من الخضوع لمنطق الأشياء والتسليم بها...هنا عليه أن يدافع أولا عن مكانته إذا أراد أن يكون الحاكم للمدينة وسيد أمرها.بدأت سليلة حديثها مع السيدة أوديسا عن سر سمعت......

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