قادة شرطة محافظات الوسط يلتقون في بابل استعدادا لزيارة عاشوراء

2019/09/07 | 01:08

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( المستقلة ) / علي النصر الله / … عقدت قيادة عمليات الفرات الأوسط اجتماعا امنيا في محافظة بابل لقيادات شرطة محافظات لمناقشة الاستعدادات لاستقبال زيارة عاشوراء .

وقال قائد شرطة كربلاء اللواء احمد زويني لـــ ( المستقلة ) إن “قائد عمليات الفرات الأوسط الفريق الركن قيس المحمداوي عقد اجتماعا امنيا في قيادة شرطة بابل ضم قادة شرطة محافظات ، بابل ، والديوانية ، والنجف ، إضافة الى كربلاء “.

وأضاف تم “خلال الاجتماع مناقشة استعدادات الخطط الامنية الخاصة بتأمين شهر محرم الحرام وزيارة العاشر منه ذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام “.

وأشار زويني الى إن “المجتمعين ، اتفقوا على تقسيم المحافظات الى مناطق وقواطع أمنية، ومسح جميع الأماكن، فضلاً عن نشر الأجهزة الأمنية ومتابعة المعلومات وسرعة تنفيذ المهام والواجبات، واعتقال المطلوبين بالتعاون الجاد والسريع، وعدم التقيد بالروتين على ان تكون هذه الاجراءات وفقا للقانون “.

وتابع كما تم الاتفاق على اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع أي خرق أمني، وإحكام “السيطرة التامة والتنسيق المشترك ما بين هذه المحافظات لمسك الحدود الإدارية بمفارز مشتركة لتوفير الأجواء الآمنة للملايين الذين سيتوافدون صوب كربلاء المقدسة لتأدية مراسيم زيارة عشوراء “.

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