“انفجار غامض” في سماء نيويورك يثير القلق حول مصدره

2019/09/07 | 01:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال خبراء إن انفجارا غامضا في سماء نيويورك، حدث في وقت سابق من هذا الأسبوع، يعود على الأرجح لسقوط نيزك من الفضاء.

ووصف أحد المتابعين في Waterloo الحدث، بظهور “خط ساطع وسريع” يعبر الأجواء، و”إشعاع بألوان قوس قزح”.

وفي حديث مع شبكة CNN، صرح مايك هانكي، مدير العمليات في American Meteor Society، بأنهم “تلقوا الكثير من رسائل البريد الإلكتروني من الناس بشأن الانفجار..



إن ما كانوا يرونه هو الضوء الذي ينتج عن تصادم الأجسام مع الهواء والغلاف الجوي”.

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