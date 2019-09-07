الصدر يحذر من تغوّل الحشد الشعبي داخل العراق

2019/09/07 | 01:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر برفضه توسع ميليشيات الحشد داخل جسد الدولة، حذر رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد رضا آل حيدر، أمس، من تحرك الحشد الشعبي لتشكيل قوة جوية على الرغم من النفي الذي صدر عن رئيس هيئة الحشد الشعبي بهذا الصدد، بينما دعا رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي إلى الحفاظ على هيكلية المؤسسات الأمنية في البلاد.

وحدة القيادة والسيطرة

وقال آل حيدر في بيان له، أمس، «إشارة لما تناقلته وكالات الأنباء عن وجود نية أو أن هناك كتابا صدر فعلا حول تشكيل قوة جوية لهيئة الحشد الشعبي، فإننا في لجنة الأمن والدفاع ندعو القائد العام للقوات المسلحة إلى أن يحافظ على هيكلية المؤسسات الأمنية العراقية بوحدة القيادة والسيطرة للجيش العراقي خاصة».

وأضاف أن «ذلك يضعف المؤسسات الأمنية في البلاد وهو خطر داهم كما وصفه السيد مقتدى الصدر في تغريدته»، مشدداً على ضرورة أن «تنتهي فوضى السلاح ويكون الجيش والقوات المساندة له بقيادة القائد العام للقوات المسلحة والوزراء الأمنيين كونهم السلطة العليا في البلاد».

تأسيس القوة الجوية

كان نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبومهدي المهندس، قد وجه بتأسيس مديرية «القوة الجوية» ضمن تشكيلات الحشد الشعبي، وفق وثيقة سربت إلى وسائل الإعلام، لكن رئيس الهيئة فالح الفياض نفى لاحقاً صحة صدور مثل تلك الأوامر.

الصدر يرفض

وأثارت الوثيقة التي انتشرت على أنها قرار صادر عن نائب رئيس الحشد الشعبي، جمال جعفر آل إبراهيم المعروف بأبي مهدي المهندس، من أجل تشكيل قوة جوية تابعة لقوات الحشد بلبلة في العراق.

وفي أول تعليق له، نعى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الحكومة وتحدث عن دولة الشغب، متخوفاً من تغول الحشد الشعبي.

وذكر مصدر عراقي أن تغريدة الصدر جاءت بعد البيانات المتناقضة، ونفي رئاسة الحشد الشعبي إيعازها استحداث مديرية للقوة الجوية، وحمل موقف الصدر تهديداً واضحاً، فظاهر تغريدته كان هادئاً إلا أن باطنها مفعم بالتهديد والاضطراب».

عدم توسع الحشد

وأضاف المصدر أن تغريدة الصدر جاءت جوابا حاسما لعدم رغبته بتوسع الحشد الشعبي داخل جسد الدولة وخارج قانون الحشد الشعبي، فهو يخشى أن تستحوذ تلك الفصائل على مؤسسات اتحادية وسيادية لضمها إلى هيئة الحشد.

وحذر من مطاطية هذا القانون، الذي قد يستغل من جماعات موالية لإيران في العراق من أجل تأسيس كيان شبه دولة مستقل تابع لما يسمى محور المقاومة المرتبط بإيران.

ردود فعل العراقيين بتشكيل قوة جوية للحشد

– الصدر يرفض ويتخوف من دولة الشغب

– الخطوة تضعف المؤسسات الأمنية بالبلاد

– تشكيل قوة جوية للحشد يثير بلبلة في البلاد

– لجنة الأمن بالبرلمان يحذر من إقدام الحشد على الخطوة

– دعوة القائد العام للقوات المسلحة بالمحافظة على وحدة القيادة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يحذر من تغوّل الحشد الشعبي داخل العراق) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يحذر من تغوّل الحشد الشعبي داخل العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).