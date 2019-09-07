المواقف المشتركة..!

2019/09/07 | 01:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باقر الجبوري

حينما تجمع بين عدوي وصديقي أما جهل أو نفاق ...



أو خيانة.

بعد من أكثر من خمس سنوات من عمر الحشد الشعبي لن يختلف أي

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