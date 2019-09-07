حديث في الأنساب ليس له علاقة بإنفصال شمال العراق..!

2019/09/07 | 01:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاسم العجرش

على مر تاريخنا المعاصر؛ كان أسم المنطقة الواقعة شمال الخط الواصل، بين كركوك والموصل، هو شمال العراق، فسكانه ليس أكرادا بشكل مطلق، إذ أن

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