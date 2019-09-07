2019/09/07 | 01:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واشنطن تدرس كشف اسم يربط السعودية بهجمات 11 سبتمبر

تدرس وزارة العدل الأميركية ما إذا كانت ستكشف عن اسم يسعى إليه

المدعون في قضية مستمرة منذ وقت طويل، تستهدف الربط بين الحكومة

السعودية وهجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001 على الولايات

المتحدة.ويواجه المدعي العام ويليام بار مهلة في وقت لاحق، اليوم الجمعة، لحجب

أو إصدار الاسم المتضمن أخيراً في ملفات مكتب التحقيقات الاتحادي "إف

بي آي".



وربما يستدعي بار مادة تتعلق بالأمن القومي، نادراً ما

تُستخدم، للاستمرار في إخفاء الاسم، وفق ما ذكرته وكالة "أسوشييتد

برس".ويعتقد المحامون في دعوى 11 سبتمبر / أيلول أن الاسم قد يكون مسؤولاً

سعودياً، أشرف على رجلين آخرين قدما المساعدة لاثنين من الخاطفين في

جنوب كاليفورنيا.وتزعم الدعوى المرفوعة من قبل ضحايا مصابين وعائلات الضحايا وغيرهم،

أن موظفين في الحكومة السعودية ساعدوا عن علم في مخطط خطف الطائرات.

ونفت الحكومة السعودية مراراً أي ضلوع لها في الهجوم.وتبدأ محاكمة المتهمين الخمسة بالتخطيط لاعتداءات 11 سبتمبر، وبينهم

العقل المدبر للهجمات خالد شيخ محمد، في يناير/ كانون الثاني 2021، في

قاعدة غوانتانامو العسكرية الأميركية، على ما أفادت به صحيفة "نيويورك

تايمز" في 31 أغسطس/آب الماضي، وأوردته "فرانس برس".وحدّد القاضي المكلف الملف، الكولونيل شاين كوهن، تاريخ 11 يناير 2021

موعداً لبدء اختيار أعضاء هيئة المحلفين العسكرية المكلفة محاكمة

الرجال الخمسة الذين يواجهون عقوبة الإعدام.ووُجهت التهمة رسمياً قبل عشر سنوات إلى الرجال الخمسة المعتقلين منذ

نحو 15 عاماً في قاعدة غوانتانامو، في أقصى جنوب شرق كوبا، لكنّ

الإجراءات تأخرت بسبب تعقيدات الملف وتشعبه.



ومن الصعوبات التي تعوق

تقدم الإجراءات أنّ المعتقلين مروا عبر السجون السرّية التابعة لوكالة

الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) خارج البلاد، حيث خضع

بعضهم لـ"وسائل استجواب مشددة"، في تعبير يعني التعذيب، واستخدمت

المعلومات التي تم الحصول عليها منهم لبناء ملف الاتهام بحقهم؛ وهذا

ما ينطبق خصوصاً على خالد شيخ محمد (54 عاماً) الذي اعتُقل في باكستان

عام 2003، وخضع لجلسات كثيرة من الإيهام بالغرق، قبل نقله إلى

غوانتانامو عام 2006.

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