محافظة أسوان المصرية ترفع حالة التأهب في معبر أرقين الحدودي مع السودان

2019/09/07 | 01:27

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بغداد اليوم - متابعة

أفادت وسائل اعلام، مساء الجمعة، بان محافظة أسوان رفعت حالة التأهب في معبر أرقين الحدودي بين...





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