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شاهد بالفيديو.. طفل يتيم الاب من عائلة فقيرة من العوفيه جمع كل الي عدهم بالبيت حتى يخدم سيد الشهداء


شاهد بالفيديو.. طفل يتيم الاب من عائلة فقيرة من العوفيه جمع كل الي عدهم بالبيت حتى يخدم سيد الشهداء
2019/09/07 | 01:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: i5_2iqjuL6c

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