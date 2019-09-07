2019/09/07 | 03:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cNf56ux-vHc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الديوانية تعيد تدوين التاريخ بلغة أنتصار الدم على السيف واهلها يتسابقون على الخدمة) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الديوانية تعيد تدوين التاريخ بلغة أنتصار الدم على السيف واهلها يتسابقون على الخدمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).