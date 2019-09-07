حكومة إقليم كوردستان تعلن الاثنين المقبل عطلة رسمية

2019/09/07 | 03:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الجمعة، تعطيل الدوام الرسمي يوم الاثنين المقبل بمناسبة العاشر من محرم.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة، جوتيار عادل، في بيان، إنه بمناسبة العاشر من محرم فإن يوم الاثنين المقبل 2019-9-9 سيكون عطلة رسمية في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية في إقليم كودستان.

مبيناً، أن يوم الأحد المصادف 8-9-2019 الموافق التاسع من محرم سيكون الدوام فيه طبيعياً في جميع المؤسسات والدوائر.

والعاشر من محرم هو يوم ‹عاشوراء› ذكرى مقتل الإمام حسين بن علي.

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