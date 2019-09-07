اوكرانيا : الانتهاء من عقد مؤتمر بعنوان تفاقم أوضاع اللاجئين والمهاجرين وعديمي الجنسية في العالم

2019/09/07 | 03:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسم الله الرحمن الرحيم جمعية الصداقة الفلسطينية – الأوكرانية تشارك في المؤتمر بعنوان تفاقم أوضاع اللاجئين والمهاجرين وعديمي الجنسية في العالم وسبل حل هذه المشكلة والذي انعقد في أوكرانيا بمدينة اوديسا بتاريخ 5 سبتمبر 2019 قد كانت مشكلة اللجوء منذ القدم من أعقد القضايا التي تواجه العالم بكافة دوله ومنظماته وتركيباته ، وقد زادت معاناة اللاجئين وارتفعت […]

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