2019/09/07 | 04:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سمير_حنا_خمورو من سيخلف ألفونسو كوارون وفيلمه روما ROMA في الدورة 76 في مهرجان فانيسيا السينمائي، للفوز بالأسد الذهبي ؟ سمير حنا خمورو افتتح مهرجان فينسيا السينمائي العريق في ايطاليا دورته 76 يوم الأربعاء 28 آب/أغسطس إلى 7 ايلول/ سبتمبر، بفيلم "الحقيقة La Vérité" سيناريو واخراج الياباني هيروكازو كور-ايدا الذي سبق وان فاز بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان 2018، وهو اول فيلم له يتم تصويره خارج اليابا......

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