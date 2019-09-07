سميح مسعود - لوركا

2019/09/07 | 04:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سميح_مسعود لُورْكَاإنِّي هُنَا،فِي بَيْتِك القَديم،في مَكَانِكَالمُخْتَار.أُتابِعُ نَبْضَكَالمكْبُوتَ،في نفْسِ المَكَانْ.ها أَنَا،أمامَكَ الآنْ.وصدَى المَوْتِيهتَزُّ عَلَى الجُدْرانْ.***لماذَا قَتَلُوكَفي عُزْلَةِ اللَّيْلِ؟ماذَا قَالَ الجُنُودُعنْدَمَا اشْتَدَّ الزِّحَام؟أيّ كَلامٍ يا ترىسمِعْته في الليلَةِ الظَلْمَاءْ؟ي......

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