امال الحسين - دحض ادعاءات -الماويين- حول تطوير الماركسية اللينينية

2019/09/07 | 04:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #امال_الحسين يقول لينين: "لا يكفي أن يكون المرء ثورياً ومناصراً للاشتراكية.أو شيوعياً بصورة عامة..من الواجب أن نعرف، في كل لحظة معينة، العثور على تلك الحلقة الخاصة التي ينبغي الإمساك بها بكل قوة، للتمكن من كل السلسلة وتهيئة الانتقال إلى الحلقة التالية تهيئة متينة..".ويقول لينين عن الديالكتيك : "الديالكتيك، بوصفه معرفة حية، متعددة الجوانب (إذ أن الجوانب تتكاثر بلا انقطاع)، مع ما لا حد له من الأشكال و......

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