بعد سنوات من الاغلاق.. المنذرية يعود لاستقبال الزائرين الايرانيين

2019/09/07 | 04:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير الداخلية ياسين الياسري افتتاح منذ المنذرية الحدودي مع ايران.

ويفتتح المنفذ أمام الزائرين الايرانيين القاصدين زيارة عاشوراء بكربلاء.

ويعد معبر المنذرية من المعابر الحدودية المهمة بين العراق وإيران، وتوقف دخول الزائرين الإيرانيين عبره منذ أربعة أعوام بسبب الأوضاع الأمنية.

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