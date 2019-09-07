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شاهد بالفيديو.. ممثل المرجعية العليا السيد احمد الصافي : لاءات سيد الشهداء ليست شعارات والخير لا يخضع للباطل


شاهد بالفيديو.. ممثل المرجعية العليا السيد احمد الصافي : لاءات سيد الشهداء ليست شعارات والخير لا يخضع للباطل
2019/09/07 | 06:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: ae2JL0UfjvQ

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