سمية الخفاجي - مدير المفوضية العليا لحقوق الانسان في البصرة الاستاذ مهدي التميمي صرح على ملف التلوث في البصرة

2019/09/07 | 06:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سمية_الخفاجي دعا مكتب المفوضية العليا لحقوق الأنسان في البصرة، اليوم الجمعة، الحكومة الاتحادية لمناقشة واقع التلوث في المحافظة ووقف الإهمال لهذا الملف وعدم الاكتفاء بالاشارات الأعلامية.وقال المكتب في بيان تلقى المربد نسخة منه، ان ورشة شملت النائب مظفر الفضل والإعداد لها بشكل مشترك مع مكتب مفوضية حقوق الأنسان تضمنت ورقة عمل لأساتذة من جامعة البصرة ووزارة النفط.واضاف البيان، ان الورشة تضمنت مطالبة الحكوم......

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