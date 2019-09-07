خطيب جمعة عراقي يدعو لمقاضاتهم: قتلة الحسين لا يزالون احياء وهم بيننا

2019/09/07 | 08:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال خطيب جمعة مدينة سامراء بكر محمد شريف، ان الفسادين والسراق والمتلاعبين بالمال العام لا يختلفون عن قتلة “الامام الحسين بن علي” سبط نبي الاسلام محمد، داعيا المحاكم المختصة الى ملاحقتهم.

وقال شريف في خطبة صلاة الجمعة ظهر اليوم انه “عندما تقلب اوراق التاريخ وتريد ان تقف عند امام مشهور وعند حق ضد باطل، و عندما تريد ان تصور مشهدا جميلا بكلمة الحق مهما كان الثمن فإنك تقف بكل اجلال وتقدير عند الحسين الذي يقول: لم اخرج اشرا ولا بطرا وانما خرجت للإصلاح في امة جدي”.

واضاف ان “ما قام به الحسين من ثورة ضد اركان الفساد وضد العبث هو رسالة لنا بان نقتدي به وان نقول كلمة الحق مهما كان الثمن فالحسين رسالة اصلاحية ضد الفساد وضد العبث”.

واردف شريف بالقول انه “من المؤسف ان قتلة الحسين لا يزالون احياء قد يقول البعض وكيف هذا؟ نقول: نعم كل فاسد هو قاتل لحسين كل متلاعب بالمال العام هو مشارك بقتل الحسين كل متعدي على المال العام وكل سارق وكل متعدي على ممتلكات الدولة هو قاتل للحسين لان الحسين خرج بثورة اصلاحية تقاتل الفساد وتقاتل من يعبث بالمال العام”.

وتابع الخطيب بالقول انه “من المؤسف ان البلاد مليئة بقتلة الحسين وهذه رسالة الى المحاكم المختصة ان يعاد النظر بالملفات المتلكئة والمشاريع المتوقفة”.

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