2019/09/07 | 09:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نائب عن «العصائب»: المعترضون على تشكيل قوة جوية للحشد «تنقصهم الغيرة»

بغداد

(كلمة): قال النائب عن حركة عصائب أهل الحق، حسن سالم إن الحشد

الشعبي درع الوطن والمعترضين على رفده بمديرية القوة الجوية وتقوية

دفاعاته الجوية "تنقصهم الغيرة الوطنية ولا تهمهم مصلحة البلد وما

يتعرض له إلى مخاطر"

ونقل المكتب الإعلامي لسالم تصريحاً اطلع عليه «موقع كلمة

الإخباري» خاطب فيه المعترضين على تشكيل قوة جوية

خاصة بالحشد الشعبي، قائلا: "لوكان لنا سلاح جيد ومنظومة امنية

وطائرات ودفاعات جوية رصينة وغير خاضعة القرار الاميركي هل كان

لعصابات داعش ان تحتل شبرا واحدا من ارضنا الحبيبة وهل كان الكيان

الصهيوني يستطيع خرق أجوائنا ويقصف مقرات ومخازن اسلحة قواتنا

الامنية".

وزاد "كذلك اذكرهم برتل الافعى الداعشي الذي كان متوجها الى النجف

وكربلاء قادما من الانبار بموافقة الأمريكان وعدم السماح للقوة

الجوية العراقية بقصفه والمرور بسلام لولا وصول المعلومة للحشد

الشعبي الذي لم يكترث لقرارات الأمريكان وتمت ابادته بجهود الحشد

الشعبي وابطال طيران الجيش الذي رفض الاوامر الاميركية ونفذ اوامر

قيادة الحشد الشعبي".

ودعا سالم الى "الاهتمام بالحشد الشعبي وتجهيزه بالأسلحة والمعدات

والصواريخ المتطورة وضمه لمديريات القوة الجوية والدفاع الجوي لان

قوة الحشد هي قوة العراق".

وكانت هيئة الحشد الشعبي قد قررت تشكيل مديرية القوة الجوية، وذلك

استناداً إلى الأمر الديواني المرقم (79) والصادر من رئاسة الوزراء؛

حيث أظهرت وثيقة اطّلع عليها "ناس" بتاريخ ( 5 أيلول 2019) موقعة من

نائب رئيس الهيئة أبو مهدي المهندس جاء فيها: "نسبنا تشكيل مديرية

القوة الجوية، ويكلف السيد (صلاح مهدي حنتوش) مديراً للمديرية

بالوكالة للتنفيذ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن «العصائب»: المعترضون على تشكيل قوة جوية للحشد «تنقصهم الغيرة») نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن «العصائب»: المعترضون على تشكيل قوة جوية للحشد «تنقصهم الغيرة») من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع كلمة).