البصرة بحاجة لبناء مدارس بهدف تثبيت الدوام الأحادي

2019/09/07 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت لجنة التربية في مجلس محافظة البصرة ، عن حاجة المحافظة إلى بناء نحو 700 مدرسة لتثبيت الدوام الأحادي في جميع مدارس المحافظة.وقال رئيس اللجنة أمين منصور في تصريح له , إن ” الحاجة الفعلية للبصرة من المدارس التي تنهي موضوع اكتظاظ الطلبة والقضاء على الدوام الثنائي والثلاثي ، يصل إلى 700 مدرسة جديدة …

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