حريق كبير يلتهم منطقة الشورجة وسط بغداد

2019/09/07 | 09:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/بغداد … افاد مصدر امني، اليوم السبت، باندلاع حريق في منطقة الشورجة وسط العاصمة بغداد.وقال المصدر لـ /بدر نيوز/، إن “حريقا اندلع فجر اليوم في عمارة الضامن بمنطقة الشورجة وسط بغداد، ما ادى الى اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية”.اندلاع حريق في منطقة الشورجة وسط بغداد وأضاف، ان “فرق الدفاع المدني […]

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