2019/09/07 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس نادي برشلونة الإسباني، جوسيب ماريا بارتوميو، الجمعة، تفاصيل محاولة العملاق الكتالوني استعادة النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، من باريس سان جرمان الفرنسي، فيما تحدث عن مستقبل النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي.وفي مقابلة مع “تليفزيون برشلونة”، تحدث بارتوميو عن عدة أمور ارتبط بها النادي خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية قائلا: “كان صيفا هادئا باستثناء قضية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس برشلونة يكشف الغموض بشأن صفقة نيمار ومستقبل ميسي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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