2019/09/07 | 09:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد ،امس الجمعة، اعتقال رجل وامرأة في منطقتي الدورة والبو علوان لاتهامهما وفق المادة 4 ارهاب .وذكرت القيادة في بيان وتلتقه وكالة صدى ، ان “القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد وبالاشتراك مع مفارز من مكافحة اجرام بغداد والاستخبارات ومكافحة الإرهاب، تمكنت من اعتقال متهمين اثنين وفق المادة (4/ إرهاب) وهما

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات بغداد:اعتقال متهمين بجرائم الإرهاب والاتجار بالبشر وكالة صدى الاعلام للانباء.

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