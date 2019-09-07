أغذية عليك الحذر منها

2019/09/07 | 09:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حين تنشط الغدة الدرقية في جسم الإنسان، بشكل زائد عما هو مطلوب، فإن الأطباء يوصون بمراعاة عدد من الخطوات الغذائية، سواءً عبر الإقبال على بعض الأطعمة أو الابتعاد عن أخرى.

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