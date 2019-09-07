2019/09/07 | 09:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، عباس كمالوندي، أن طهران بدأت منذ منذ أمس الجمعة تنفيذ الخطوة الثالثة لتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي.وأوضح كمالوندي في تصريح صحفي اليوم السبت، أن تقليص إيران التزاماتها النووية جاء ردا على انتهكات واشنطن للاتفاق.وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعي طهران “لإيجاد توازن بين حقوقنا والتزامات الطرف المقابل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران تبدأ تنفيذ الخطوة الثالثة من تقليص التزاماتها النووية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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