2019/09/07 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى طبيب هندي بنجاح 5 عمليات غير جراحية باستخدام الروبوت قبل أشهر على مجموعة من المرضى كانوا يبعدون عنه مسافة تزيد عن 30 كم، وفقا لدورية “ذا لانسيت” الطبية.واستعمل الطبيب الهندي تيجاس باتيل الروبوت “كور باث جي آر إكس” لإجراء العملية المعروفة باسم “التدخل التاجي عن طريق الجلد” في ديسمبر الماضي على 5 مرضى.وأجرى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أول عملية قلب بالروبوت عن بُعد في الهند وكالة صدى الاعلام للانباء.

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