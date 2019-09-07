وزير الدفاع يصل قيادة عمليات الفرات الاوسط لبحث خطة زيارة العاشر من محرم

2019/09/07 | 09:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وصل وزير الدفاع نجاح الشمري، اليوم السبت، إلى قيادة عمليات الفرات الاوسط لبحث الخطة الامنية لزيارة العاشر من محرم الحرام.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان مقتضب تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، أن "الشمري وصل إلى قيادة عمليات الفرات الاوسط، فيما عقد اجتماعا امنيا موسعا مع قطعات الجيش والحشد الشعبي في مقر القيادة".وأضاف البيان، أن "اللقاء بحث الخطة الأمنية الخاصة بزيارة العاشر من شهر محرم الحرام".انتهى

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