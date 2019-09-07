ميسي حرا بعد أربعة أشهر ويمكنه الرحيل عن برشلونة متى شاء

2019/09/07 | 09:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيصبح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي حرا من تعاقده مع نادي برشلونة بطل إسبانيا في كرة القدم، بحسب ما ذكر رئيس النادي الكاتالوني جوسيب بارتوميو الجمعة.

وقال

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