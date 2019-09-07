رئيس برشلونة: لن نضم نيمار في الشتاء

2019/09/07 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس حسم جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، موقف ناديه من التعاقد مع نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما فشل في ذلك مؤخرا.وقال بارتوميو، عندما سُئل في مقابلة مع قناة برشلونة، عن إمكانية التعاقد مع نيمار في يناير/ كانون الثاني المقبل: “لا، لن يحدث”.وأضاف:

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